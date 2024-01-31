Пассажиропоток аэропорта Сочи вырос почти на 8% в 2023 году

Самыми востребованными направлениями среди российских городов стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань

КРАСНОДАР, 31 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи, работающий в режиме южного авиахаба, по итогам 2023 года обслужил почти 14 млн пассажиров, что на 7,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Международный аэропорт Сочи за 12 месяцев 2023 года обслужил 13 912 820 пассажиров. Это на 7,6% больше, чем в 2022 году, когда аэропорт обслужил 12 929 620 пассажиров. Годовой темп роста пассажиропотока сократился с 25% в 2022 году до 7,6% по итогам 2023 года. Традиционно самыми востребованными направлениями среди российских городов стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что пиковый пассажиропоток фиксировали традиционно в июле и августе, когда ежедневно услугами аэропорта пользовались около 60 тыс. пассажиров.

Уточняется, что в 2023 году аэропорт выполнял полеты по 85 направлениям, 58 из них - внутренние, 27 - международные, самолеты летали в 14 стран мира.

"Большое развитие получила международная программа полетов из Сочи, самыми долгожданными событиями стали открытие прямых рейсов на Пхукет с августа 2023 года, возобновление полетов в Тбилиси, запуск рейсов в Баку национальным перевозчиком Азербайджана AZAL, развитие популярных туристических направлений в Турции и Египте. Самым популярным направлением стал Стамбул - более 380 000 пассажиров. Также в топ-5 вошли Ереван, Анталья, Ташкент и Дубай", - резюмировали в пресс-службе.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова входит в топ-5 по объему пассажирских перевозок в стране. На фоне авиационных ограничений, действующих с 2022 года, аэропорт Сочи стал главным южным международным авиахабом России, поскольку является единственным работающим из четырех аэропортов в Краснодарском крае.