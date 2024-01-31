Новак ожидает снижения дисконта на российскую нефть

По словам вице-премьера, это связано с последним пакетом санкций ЕС, в дальнейшем разница в цене между российской нефтью и эталоном снова начнет сокращаться

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Рост дисконта на российскую нефть Urals к Brent связан с последним пакетом санкций ЕС, в дальнейшем разница в цене между российской нефтью и эталоном снова начнет сокращаться. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"У нас уже было два всплеска роста дисконта - в 2022 году и в начале прошлого года. Сейчас он связан с тем пакетом санкционным, который вышел в конце прошлого года. Это естественная реакция рынка и его участников, чтобы страховать свои риски", - сказал он.

"Я уверен, что по мере того, как будет налаживаться цепочка, (а рынок) успокаиваться, дисконт будет снижаться", - добавил Новак.

18 декабря 2023 года ЕС утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России из-за специальной военной операции на Украине. Новые рестрикции введены против 61 человека, а также 86 компаний и организаций.