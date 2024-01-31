Минфин РФ: Куба может начать погашать задолженность перед Россией по госкредитам в рублях

Также сумма основного долга Гаваны может быть перенесена на 2028-2044 годы без списания

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Куба может перейти на погашение задолженности перед РФ по ранее предоставленным госкредитам в российских рублях, а сумма основного долга Кубы может быть перенесена на 2028-2044 годы без списания. Об этом сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов в Минфине России Денис Мамонов на комитете Госдумы по энергетике. Так он прокомментировал законопроект о ратификации протоколов по внесению изменения в российско-кубинское межправительственное кредитное соглашение.

"Суть этих протоколов заключается в том, что в 2022 году правительство Республики Куба обратилось к нашему правительству с просьбой о частичном списании структуризации задолженности Кубы перед Россией по ранее предоставленным государством кредитам", - сказал Мамонов.

"У нас достаточно активное доверительное сотрудничество с этой страной, мы вошли в положение. На тот момент задолженность кубинцев перед нами составляла порядка $277 млн, из которых 40 [млн] уже было к тому моменту просрочено. Провели переговоры, и по их итогам подписали соглашение, которое предусматривает, во-первых, переход на обслуживание кубинской задолженности в российских рублях, что для нас сейчас - единственная стабильная и безопасная валюта платежей, и перенос сумм основного долга кубинской задолженности на период с 2028 по 2044 год без списания. То есть списание предоставлено не было, была предоставлена глубокая, но все же реструктуризация", - пояснил Мамонов.

Директор департамента подчеркнул, что к настоящему времени Куба исполняет свои обязательства в срок, просроченной задолженности нет.

В ноябре 2022 года президент республики Мигель Диас-Канель на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что Куба готова исполнять финансовые обязательства перед Россией, как только экономическая ситуация позволит это сделать. В связи с обращением кубинской стороны с просьбой о пересмотре условий погашения задолженности по российским государственным кредитам и в соответствии с распоряжением правительства РФ 7 августа 2021 года подписаны межправительственные протоколы об отсрочке погашения кредитов. По документу, последний платеж по отсроченным платежам должен состояться 15 декабря 2027 года.