Доля незаконного оборота никотиносодержащей продукции в России снизилась до 68%

По данным Минпромторга, потери бюджета РФ только от незаконного оборота табачной продукции по итогам девяти месяцев 2023 года оцениваются в 75 млрд рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Доля незаконного оборота никотиносодержащей продукции в России снизилась с 79% в 2022 году до 68% в 2023 году. При этом потери бюджета РФ только от незаконного оборота табачной продукции по итогам девяти месяцев 2023 года оцениваются в 75 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпротомторга РФ Владислав Заславский.

"Что касается никотиносодержащей продукции, то доля контрафакта, которая была катастрофической в конце 2022 года и составляла 79%, также снизилась до 68%, что по-прежнему не может удовлетворять никого - ни бизнес, ни государство", - сказал он со ссылкой на данные Национального научного центра компетенций (ННЦК) в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

Заславский отметил, что доля незаконного оборота сигарет в сравнении с серединой 2023 года снизилась с 13,3% до 12,6%. "Это в целом по стране. В некоторых регионах РФ уровень контрафакта по-прежнему достигает 30%. Хотя надо отметить, что в 2022 году и начале 2023 года в некоторых субъектах РФ доля незаконного оборота достигала и 40%", - рассказал он.

При этом Заславский указал, что, по данным ННЦК, потери бюджета РФ от незаконного оборота табачной продукции по итогам девяти месяцев 2023 года оцениваются в 75 млрд рублей. Причинами сохранения нелегальной табачной продукции на рынке, по мнению представителя Минпромторга России, все еще остается серьезное различие ставок акцизов в странах ЕАЭС и открытые границы, которые позволяют недобросовестным участникам оборота ввозить в страну нелегальную продукцию. Вторая глобальная причина - снижение количества контрольно-надзорных мероприятий на рынке в связи с введением моратория на проверки, добавил он.

"Результат, который мы сейчас видим в 2023 году, на наш взгляд, был все-таки достигнут благодаря всеобщим усилиям, и в первую очередь внедрению системы цифровой маркировки", - подчеркнул Заславский.