Акции Polymetal на Мосбирже снижались более чем на 4%

Акции снижались на фоне заявлений главы компании о планах по продаже российского подразделения

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Акции Polymetal на Московской бирже снижались более чем на 4% на фоне заявлений главы компании о планах по продаже российского подразделения, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 13:59 бумаги Polymetal снижались на 4,57% до 473,7 рубля за бумагу. К 14:10 мск акции компании замедлили снижение и торговались на уровне 482,1 рубля за бумагу (-2,88%).

Polymetal намерен продать российские активы до конца марта 2024 года, компания движется по намеченному плану. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сообщил глава компании Виталий Несис.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра.