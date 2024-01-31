Белоруссия нарастит поставки оборудования для сельхозмашин и лифтов в Астраханскую область

Белорусский премьер-министр Роман Головченко уточнил, что речь идет, в частности, о навесных устройствах и шлейфе оборудования для выращивания картофеля.

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Белоруссия готова увеличить поставки в Астраханскую область оборудования для сельскохозяйственных машин, лифтов и продукции АПК. Об этом заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам состоявшихся в Астрахани переговоров с губернатором области Игорем Бабушкиным.

"Мы с губернатором Астраханской области открывали в 2022 году торгово-сервисный центр Минского тракторного завода. Наблюдаем практически с этого момента двукратный рост объемов продаваемой продукции для аграриев Астраханской области. Сегодня буквально решили насытить его (центр - прим. ТАСС) другой номенклатурой [товаров], которые выпускаются белорусскими предприятиями и потенциально востребованы в регионе", - отметил глава белорусского правительства, видеофрагмент высказываний которого разместила его пресс-служба в Telegram-канале.

Головченко пояснил, что речь идет о навесных устройствах и шлейфе оборудования для выращивания картофеля. "Это обязательно будет востребовано, это приведет к увеличению продаж и удовлетворенности потребителей", - уверен белорусский премьер. Он также отметил, что "белорусские лифты очень хорошо себя показали при проведении ремонта жилищного фонда". "Игорь Юрьевич [Бабушкин] поддержал увеличение поставок лифтовой продукции", - сказал Головченко.

Премьер Белоруссии констатировал, что "практически на $10 млн у нас есть товарообмен продукции АПК, будем его наращивать". "Белорусское детское питание очень хорошо зашло, если можно так сказать, на астраханском рынке, заняло практически треть всего объема потребления. Я надеюсь, что демография будет улучшаться, детей будет больше, соответственно будет больше спрос на такое питание", - отметил Головченко. "Поэтому Игорь Юрьевич вполне осознанно ставит вопрос о производстве здесь молочных продуктов из белорусского сухого молока с использованием нашего опыта и технологий", - заявил премьер-министр Белоруссии.