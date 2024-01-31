Выработка "Русгидро" в 2023 году выросла на 3,8%

Она составила 140,9 млрд кВт⋅ч

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Выработка электроэнергии компанией "Русгидро" с учетом Богучанской ГЭС (владеет совместно с "Русалом") по итогам 2023 года увеличилась в годовом сравнении на 3,8%, до 140,9 млрд кВт⋅ч, говорится в сообщении компании.

При этом гидро- и гидроаккумулирующие станции "Русгидро" произвели 110,9 млрд кВт⋅ч (+3,5%), главным образом благодаря восстановлению во втором полугодии 2023 года до среднемноголетнего уровня притока воды в Саяно-Шушенское водохранилище, уточняет компания.

Выработка электроэнергии ТЭС Дальнего Востока за 2023 год увеличилась на 5,1%, до 29,5 млрд кВт⋅ч. Отпуск тепла электростанциями и котельными группы в ДФО составил 29,8 млн Гкал (+1,2%). Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний составил 48,2 млрд кВт⋅ч, что на 3,4% выше показателя предыдущего года.

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.