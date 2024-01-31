"Почта России" отчиталась о снижении долгов на 20 млрд рублей за 2023 год

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. "Почта России", долг которой в 2022 году составил 133 млрд рублей, сократила его на 20 млрд рублей в 2023 году. Об этом сообщил журналистам гендиректор почтового оператора Михаил Волков.

"2023 год мы закрываем точно лучше, чем ожидали с точки зрения финансовых результатов. Мы выходим на прибыль по EBITDA. Более чем на 20 млрд рублей сокращаем долг компании", - сказал Волков.

Касательно новой стратегии "Почты" Волков сообщил, что она уже разработана и обсуждается с членами совета директоров.