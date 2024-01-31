Поступления в бюджет Калининградской области выросли на 8% в 2023 году

Бюджет получил 94,4 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Консолидированный бюджет Калининградской области, включающий местные и областной бюджеты, в 2023 году получил 94,4 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Рост поступлений по сравнению с 2022 годом составил 8%, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Всего в консолидированный бюджет региона [в 2023 году] поступило 94,4 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. <...> Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета выросли на 6,9 млрд рублей или на 8% к уровню 2022 года", - говорится в сообщении.

В областной бюджет в 2023 году поступило 71,8 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов - это 76% всех поступлений консолидированного бюджета, динамика - 109%, добавили в пресс-службе.

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 96% приходится на налоговые доходы. Их динамика в 2023 году - 110,4% с превышением плана на 6,7 процентных пункта. В Минфине обратили внимание на увеличение поступлений налога на прибыль организаций. Его доля в налоговых доходах областного бюджета в 2023 году увеличилась на 2,4 процентных пункта - с 26,6% до 28,9%. По итогам 2023 года поступление налога на прибыль организаций составило 19,9 млрд рублей с ростом к 2022 году на 3,4 млрд рублей или на 20,3%. Рост платежей отмечается в сферах финансовых услуг и обрабатывающего производства, говорится в сообщении.

Порядка 35% поступлений налоговых доходов областного бюджета сформировано за счет налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В 2023 году региональная казна получила 24 млрд рублей НДФЛ, что выше уровня 2022 года почти на 2,2 млрд рублей или на 10,3%. Наибольшие поступления обеспечили обрабатывающие производства, финансовая и страховая деятельность, а также оптовая и розничная торговли.

По упрощенной системе налогообложения поступления составили 8,9 млрд рублей. Поступления налога на профессиональных доход составили 287 млн рублей. К концу 2023 года в Калининградской области в качестве плательщиков данного налога зарегистрировано более 64 тыс. человек. Основные виды деятельности "самозанятых" граждан - перевозка пассажиров и грузов, аренда квартир, ремонт и строительство. Основные поступления имущественных налогов в областной бюджет в 2023 году обеспечены за счет налога на имущество организаций, - почти 5 млрд рублей с ростом на 2,9% по сравнению с 2022 годом, а также транспортного налога, доходы от уплаты которого снизились на 87 млн рублей и составили 1,65 млрд рублей.