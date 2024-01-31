S7 изменила противообледенительную обработку Boeing 737 после нескольких авиаинцидентов

Как сообщили в компании, теперь обработка происходит исключительно при выключенных двигателях

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Авиакомпания S7 изменила технологию противообледенительной обработки самолетов Boeing 737, говорится в сообщении компании. В Росавиации отметили, что такую рекомендацию перевозчику дали после нескольких авиаинцидентов в январе.

"S7 Airlines изменила технологию противообледенительной обработки на самолетах Boeing 737-800. Теперь обработка на этом типе воздушных судов происходит исключительно при выключенных двигателях, - отмечается в сообщении компании. - По результатам проверки выявлено, что неустойчивая работа двигателя была вызвана загрязнением лопаток компрессора двигателя из-за попадания частиц противообледенительной жидкости. Эффект загрязнения носит накопительный характер".

В компании подчеркнули, что во всех случаях двигатель был полностью исправен, его работа не нарушалась.

В S7 пояснили, что для обеспечения безопасности полетов при наличии осадков в зимнее время противообледенительная обработка воздушных судов проводится перед самым взлетом, в том числе с работающими двигателями. "При этом с поверхности искусственного покрытия аэродрома в двигатель может засасываться стекающая противообледенительная жидкость. Это особенно характерно для воздушных судов типа Boeing 737-800, у которых двигатели расположены чуть ниже, чем у других типов самолетов. Зимний сезон 2023-2024 отличается в большинстве регионов России более сложными погодными условиями, чем обычно. Из-за снежной зимы в московском регионе мы уже сейчас фиксируем рекордное количество случаев противообледенительной обработки ВС", - отметили в компании, добавив, что теперь противообледенительная обработка будет производиться исключительно при выключенных двигателях.

Более того, в осенне-зимний период авиакомпания сократила интервалы между мойками двигателей, а также дополнительно ввела проверку состояния загрязнения лопаток компрессора двигателя с пользованием бороскопа.