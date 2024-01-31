В компании заявили, что категорически не приемлют тактику вымогательства, угроз и шантажа

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. "Металлоинвест" подал в правоохранительные органы заявление о вымогательстве из-за распространения клеветы о компании, чтобы защитить интересы предприятия, сотрудников и партнеров, сообщили ТАСС в пресс-службе "Металлоинвеста".

"Металлоинвест" подтверждает факт обращения в правоохранительные органы с целью защиты законных прав и интересов предприятия, его сотрудников и партнеров. Причиной подачи заявления о вымогательстве стала систематическая деятельность по распространению множественных клеветнических публикаций о предприятии и ложных доносов", - сообщили в компании. Там также отметили, что "Металлоинвест" категорически не приемлет тактику вымогательства, угроз и шантажа.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что в Белгородской области проводятся следственные мероприятия по заявлению компании.

В феврале 2022 года компания сообщила, что Лебединский ГОК и "Металлоинвест" систематически подвергаются "хорошо организованным незаконным атакам небольшой группы бывших миноритарных акционеров" "Лебединского ГОКа", которые прибегают к инициированию клеветнических публикаций в интернете и СМИ, ложным доносам правоохранительным и иным органам государственной власти Российской Федерации, выдвигая заведомо недостоверные обвинения о якобы совершенных экономических преступлениях, спекулируют на угрозах обращений в зарубежные правоохранительные органы и суды.

Тогда же "Металлоинвест" отмечал, что бывшие миноритарии "Лебединского ГОКа" безосновательно подвергают сомнению решения российских судов разных инстанций о законности выкупа акций Лебединского ГОКа в 2007 году и обвиняют руководство "Металлоинвеста" в совершении противоправных действий. В "Металлоинвесте" подчеркивали, что в 2007 году ЗАО "Газметалл" (в настоящее время - АО "ХК "Металлоинвест") в строгом соответствии с законодательством произвело выкуп акций Лебединского ГОКа у миноритарных акционеров. Цена выкупа тогда существенно, почти на 50%, превысила рыночную стоимость акций, установленную независимым оценщиком.