В США сообщили о росте запасов нефти в стране за неделю на 1,2 млн баррелей

На 26 января составили 421,9 млн баррелей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 1,2 млн баррелей и на 26 января составили 421,9 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 5% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.

На 18:50 мск апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижался на 1,9%, до $81,18 за баррель, а стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте снижалась на 1,66%, до $76,32 за баррель.