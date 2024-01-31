Производство мяса в России в 2023 году выросло на 5%

Оно достигло 3,6 млн тонн, следует из данных Росстата

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Объем производства мяса в России в 2023 году вырос на 5% по сравнению с годом ранее - до 3,6 млн тонн, следует из данных Росстата.

"Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в декабре 2023 года произведено 326,1 тыс. тонн, что больше, чем в декабре 2022 года и в ноябре 2023 года, на 5,6% и на 5,5% соответственно. За 2023 год в целом производство выросло по сравнению с 2022 годом на 5%, составив 3,6 млн тонн", - говорится в документе.

Производство свинины парной, остывшей или охлажденной в декабре выросло на 4,7% по сравнению с декабрем 2022 года и на 6,3% по сравнению с ноябрем 2023 года - до 293,4 тыс. тонн. За год ее выпуск увеличился на 4,1%, составив 3,3 млн тонн. Охлажденного мяса птицы произведено 286,8 тыс. тонн, что на 4,6% меньше, чем в декабре 2022 года, но на 0,8% больше, чем в ноябре 2023 года. В целом за год его выпуск сократился на 0,2% по сравнению с 2022 годом, до 3,4 млн тонн. Производство вареных колбасных изделий в декабре выросло на 0,5% и 3,1% соответственно - до 140,4 тыс. тонн, выпуск за год увеличился на 1% - до 1,7 млн тонн.

Производство охлажденных или замороженных мясных и мясосодержащих полуфабрикатов в декабре выросло на 6,5% и 5,6% соответственно - до 413,5 тыс. тонн. Выпуск за год увеличился на 6,1% - до 4,7 млн тонн, сообщили в Росстате.

Производство рыбной продукции

Рыбного филе свежего или охлажденного в декабре прошлого года выпущено 521 тонн. Это больше, чем в декабре 2022 года и в ноябре 2023 года, на 10,5% и 27,2% соответственно. В целом за 2023 год его производство сократилось на 2%. Производство мороженой рыбы в декабре снизилось на 10,7% и 18,2% - до 187,5 тыс. тонн. В 2023 году произведено 3 млн тонн мороженой рыбы - на 8,9% больше, чем за 2022 год. Филе рыбного мороженого произведено 17,2 тыс. тонн, что на 6,2% меньше, чем в декабре 2022 года, но на 26,6% больше, чем в ноябре 2023 года. В прошлом году производство филе снизилось на 14,4% - до 221,7 тыс. тонн.

Выпуск рыбных консервов в декабре сократился на 10,8% и 14,1% соответственно - до 48,1 млн условных банок. Производство за год снизилось на 10,7% - до 552,2 млн условных банок. Рыбных пресервов выпущено 27,8 млн условных банок, что больше показателей декабря 2022 года и ноября 2023 года на 2,7% и на 7,2% соответственно. В 2023 году рыбных пресервов произведено на 7% больше, чем за 2022 год.