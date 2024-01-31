Промпроизводство в России в 2023 году выросло на 3,5%

В декабре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство выросло на 9,7%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России в декабре 2023 года увеличился на 2,7% по сравнению с декабрем 2022 года, за 2023 год показатель вырос на 3,5%, следует из данных Росстата.

В декабре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство выросло на 9,7%.

По данным статистики, добыча полезных ископаемых в РФ в декабре снизилась на 1,1% в годовом выражении (за январь - декабрь снижение составило 1,3%), производство в обрабатывающих отраслях выросло на 5,1% (за 2023 год - на 7,5%). В отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели в декабре выросло на 1,6% (за 12 месяцев - на 0,2%), в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов рост производства составил 5,4% (за 2023 год показатель снизился на 2,5%).