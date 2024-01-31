Производство водки в России в декабре снизилось на 1,2%

Оно составило 8,5 млн декалитров, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Производство водки в России в декабре 2023 года снизилось на 1,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составило 8,5 млн декалитров, говорится в материалах Росстата.

"По данным Росалкогольрегулирования, в декабре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сократилось производство водки на 1,2%, составив 8,5 млн декалитров", - отмечает статистическое ведомство.

Игристых и шампанских вин произведено 1,6 млн декалитров, что на 23,2% меньше, чем в декабре 2022 года. Производство коньяка выросло на 35% - до 1 млн декалитров. Производство вин осталось практически на уровне декабря 2022 года - 2,5 млн декалитров.

Пива произведено 61,7 млн декалитров, что на 4,1% больше, чем в декабре 2022 года, но на 8,7% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Розлив минеральной природной воды и воды питьевой составил 1,7 млрд полулитров. Это больше, чем в декабре 2022 года и в ноябре 2023 года - на 13,6% и на 2,3% соответственно.