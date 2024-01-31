Выход трех стран из ECOWAS может помешать экономическому росту блока

Страны ранее заявили о соответствующем намерении в связи с неэффективностью санкционной политики блока, а также отсутствием реальной помощи в борьбе с терроризмом

НАЙРОБИ, 31 января. /ТАСС/. Решение Буркина-Фасо, Мали и Нигера покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) может стать препятствием для экономического роста этого блока. Соответствующее предположение сделало рейтинговое агентство Moody's.

Ранее Уагадугу, Бамако и Ниамей объявили, что выйдут из ECOWAS в связи с неэффективностью санкционной политики блока, а также отсутствием реальной помощи в борьбе с терроризмом. При этом глава МИД Мали Абдулайе Диоп заявил, что его страна останется в составе Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС), который использует сейчас в качестве единой валюты западноафриканский франк КФА. В то же время президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре подчеркнул, что не исключает возможности отказа от франка КФА.

"Выход трех стран нарушил бы экономическую интеграцию, которая является смыслом существования ECOWAS, и повлиял бы на бизнес-процессы. Это потенциально препятствует экономическому росту блока", - говорится в заявлении Moody's.

Авторы прогноза отмечают, что потенциальный выход из ЗАЭВС окажет гораздо более значимое влияние на экономику региона "из-за кредитной поддержки, которую ЗАЭВС обеспечивает с точки зрения макроэкономической стабильности и снижения внешней уязвимости".

По данным агентства, выход трех стран из союза может негативно сказаться и на Западноафриканском банке развития, поскольку на Буркина-Фасо, Мали и Нигер приходилось 17% его капитала и 35% кредитного портфеля в конце 2022 года.