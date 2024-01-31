Январь стал первым с начала конфликта месяцем, когда Киев не получил денежной помощи извне

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк выразил надежду, что "завтра от ЕС будут хорошие новости"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Украина в текущем месяце не получила никакой международной финансовой помощи впервые с февраля 2022 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Первый месяц с начала полномасштабной войны, когда к нам не поступила международная финансовая помощь, новостей ноль, - написал он в Telegram-канале. - Надеемся, что завтра от ЕС будут хорошие новости".

На 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета $43,9 млрд. При этом большую его часть власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников. Между тем в Конгрессе США решение вопроса о помощи Украине затягивается. Страны ЕС на саммите в декабре 2023 года также не смогли принять программу финансовой помощи Киеву в размере €50 млрд на четыре года, экстренный саммит ЕС для решения этого вопроса пройдет 1 февраля.