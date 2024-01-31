В Вологодской области около 50 млрд рублей требуется на замену ветхих сетей ЖКХ

Износ коммунальных сетей достигает 80% в некоторых муниципалитетах

ТАСС, 31 января. Около 50 млрд рублей необходимо для одномоментной замены ветхих коммунальных сетей в Вологодской области, их износ достигает в некоторых муниципалитетах 80%. Требуется заменить 48,5% сетей, на это планируется ежегодно выделять по 2 млрд рублей, сообщила заместитель губернатора Вологодской области Евгения Мазанова.

"Процесс замены сетей бесконечный, потому что прирост износа ежегодный. Он составляет в среднем около 2% в год. Чтобы улучшить ситуацию [с состоянием коммунальных сетей], мы должны менять сетей больше, чем прирост износа. Ежегодно требуется не менее 2 млрд рублей на замену сетей с учетом прироста износа. А одномоментно требуется 50 млрд рублей, чтобы разом привести сети к нормативу", - сообщила Мазанова, отвечая на вопросы депутатов Вологодского заксобрания в ходе "правительственного часа".

По информации замгубернатора, общая протяженность коммунальных сетей в области составляет 1 800 км, 48,5% сетей нуждаются в замене. Износ составляет в среднем 60%, в некоторых муниципалитетах он превышает 80%. В 2022 году на реконструкцию и модернизацию систем ЖКХ выделялось 191 млн рублей, в 2023 году - 512 млн рублей. На 2024 год запланировано выделить 1,878 млрд рублей на реализацию 32 проектов. Помимо этого, ежегодно в инвестиционных программах ресурсоснабжающих организаций предусмотрено суммарно около 500 млн рублей на замену ветхих сетей. Также сформирована и сейчас рассматривается в правительстве РФ заявка от области на федеральное финансирование дополнительных 36 мероприятий по модернизации ЖКХ в области.

Среди проблем в отрасли заместитель губернатора назвала не только высокий износ объектов ЖКХ, но и риски по его наращиванию из-за ограниченного внебюджетного финансирования со стороны ресурсоснабжающих организаций, которые не могут превысить пределы, установленные в тарифах. При этом повышение тарифов не планируется, все находится в прогнозных значениях. Топливно-энергетическая составляющая достигает до 80% в некоторых тарифах, но ни в одном тарифе не превышено допустимое увеличение платы граждан, подчеркнула замгубернатора.

"В 2024 году предстоит еще большая замена сетей. В Соколе мы в восемь раз увеличиваем объем и протяженность замены сетей в сравнении с показателем 2023 года. Прорабатываем перечень мероприятий, чтобы успеть выполнить работы в течение года", - ответила Мазанова.

Как сообщал в январе врио губернатора области Георгий Филимонов, общий объем вложений в модернизацию ЖКХ увеличен в этом году втрое - до 6 млрд рублей из-за высокого износа коммунальных объектов, что приводит к частным авариям. Запланировано приобрести 12 единиц крупного оборудования для коммунальной инфраструктуры, построить и отремонтировать свыше 80 объектов, в том числе котельные, очистные сооружения канализации, системы водоподготовки. Предполагается реконструировать как минимум 84,3 км коммунальных сетей в 21 муниципалитете.