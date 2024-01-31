Еврокомиссия уже весной готова ввести антидемпинговые пошлины на элетромобили из КНР

Первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис отметил, что можно будет ввести меры уже на основании предварительных результатов

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Еврокомиссия, провозгласившая "зеленый переход" официальным политическим курсом Евросоюза, крайне недовольна быстрым ростом количества китайских электромобилей на своем рынке и готова уже весной ввести против них антидемпинговые пошлины. Об этом заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"Доля китайских электромобилей на рынке ЕС на последние 2-3 года выросла с менее чем 1% примерно до 8% и продолжает быстро увеличиваться. Есть явный риск ущерба для европейской промышленности, поэтому мы проводим расследование в отношении Китая, основанное на оценках риска, которое может привести к введению антидемпинговых пошлин", - сказал он.

По его словам, предварительные результаты этого расследования "могут быть сформулированы уже весной, а окончательные последуют осенью". "Впрочем, Еврокомиссия сможет ввести антидемпинговые пошлины уже на основании предварительных результатов", - уточнил Домбровскис.

В своем выступлении он неоднократно подчеркивал, что считает Китай "авторитарной страной, бросающей вызов мировому порядку", призвав США совместно с ЕС противостоять его "экономической экспансии".

С похожими тезисами ранее в среду в Вашингтоне выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в неправительственном неоконсервативном фонде "Наследие" (Heritage Foundation), где он, в частности, призвал США активно готовиться к усилению противостояния с Китаем, блокировать китайские инвестиции в транспортную и торговую инфраструктуру и не допускать экспорта в Китай технологий двойного назначения.