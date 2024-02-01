В Хабаровском крае в 2023 году объем выпуска стали увеличился до 947 тыс. тонн

Это на 22% больше, чем в 2022 году

ХАБАРОВСК, 1 февраля. /ТАСС/. Единственный на Дальнем Востоке металлургический завод "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре увеличил выпуск продукции на 22%, до 947 тыс. тонн. Об этом сообщили ТАСС в министерстве промышленности и торговли региона.

"За год произвели 947 тыс. тонн проката", - сказали в министерстве. Рост составил 22%.

В 2024 году в черной металлургии объем производства сохранится на уровне 101% к 2023 году, сообщал ранее агентству глава министерства Евгений Романов.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил на расширенном заседании правительства региона накануне, что предприятие освоило новые экспортные рынки - Китай, Филиппины, Вьетнам. Ранее сообщалось, что завод активно ищет новых иностранных заказчиков, в том числе в западном направлении. Параллельно прорабатываются вопросы перехода на выпуск продукции более высокого передела с ориентацией на внутренний российский рынок.