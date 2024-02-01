В ОКБ отметили снижение количества выдач потребкредитов в банках РФ на 7% в декабре

Российские кредитные организации выдали 5,51 млн потребительских кредитов за этот период

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российские банки за декабрь 2023 года выдали 5,51 млн потребительских кредитов, что на 7% меньше, чем в ноябре. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"По сравнению с ноябрем прошлого года объемы кредитования в декабре выросли на 2%, а количество выдач кредитов сократилось на 7%. Всего за месяц было выдано 5,51 млн кредитов на 1,92 трлн рублей, месяцем ранее - 5,90 млн кредитов на 1,89 трлн рублей," - отмечается в материалах ОКБ.

Средний чек по всем типам кредитов в декабре увеличился на 9%: с 320 тыс. до 349 тыс. рублей. В годовом отношении объемы кредитования увеличились на 1%, а количество выдач, наоборот, сократилось на 1%. В декабре 2022 года было выдано 5,56 млн кредитов на 1,90 трлн рублей. Средний чек по всем типам кредитов за год вырос на 2%: с 342 тыс. рублей. В декабре 2023 года срок кредитования составил в среднем 50 месяцев, в ноябре - 44 месяца, годом ранее - 46 месяцев.

Ипотечным кредитам, по данным ОКБ, традиционно принадлежит наибольшая доля в общей совокупности кредитных денежных средств. В декабре 2023 года этот сегмент занял 53% от общего объема выдач, кредиты наличными - 25%, кредитные карты - 15%, автокредиты - 5% и POS-кредиты - 2%.

По объемам кредитования в пятерку регионов-лидеров вошли: Москва - 375,85 тыс. кредитов на 220,48 млрд рублей, Московская обл. - 313,11 тыс. кредитов на 146,31 млрд рублей, Санкт-Петербург - 198,05 тыс. кредитов на 103,92 млрд рублей, Краснодарский край - 236,95 тыс. кредитов на 82,86 млрд рублей и Татарстан - 155,83 тыс. кредитов на 64,51 млрд рублей.