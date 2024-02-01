Lamoda открыла первый магазин с товарами Adidas в Петербурге

Управляющий директор розничного бизнеса компани отметил, что онлайн-ретейлер использует опыт в онлайн-торговле и преимущества офлайн-инструментов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Онлайн-платформа Lamoda открыла в Петербурге первый магазин новой сети спортивных товаров Lamoda Sport, в которых, в том числе представлена продукция брендов Adidas, Puma, Reebok, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Основу ассортимента составляют товары мировых брендов, в частности Adidas, Puma, Reebok и других, в том числе эксклюзивные модели", - сказали в пресс-службе.

Управляющий директор розничного бизнеса Lamoda отметил, что онлайн-ретейлер использует опыт в онлайн-торговле и преимущества офлайн-инструментов.

В августе 2023 года онлайн-платформа Lamoda сообщила, что планирует открыть собственную сеть офлайн-магазинов спортивных товаров. Тогда она указывала, что часть торговых точек будет располагаться на месте закрывшихся магазинов сети Adidas.