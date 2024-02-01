Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе снизился до 52,4 пункта

В декабре показатель был 54,6 пункта

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в январе 2024 года снизился до 52,4 пункта против 54,6 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании S&P Global.

"Несмотря на укрепление деловой уверенности, фирмы оставили занятость в целом без изменений в течение месяца в ответ на сокращение числа незавершенных работ", - говорится в сообщении.

Также, по данным S&P Global, значение индекса PMI в январе свидетельствует о самом слабом улучшении состояния производственного сектора с июля 2023 года. Темпы роста индекса деловой активности обрабатывающих отраслей РФ замедлялись третий месяц подряд и стали самыми медленными с июля 2023 года. Тем не менее новые заказы, полученные производителями, увеличились уверенными темпами в январе, поскольку фирмы отметили устойчивое улучшение условий спроса и привлечение новых клиентов.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.