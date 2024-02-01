ВЭБ.РФ рассмотрит возможность стать партнером создаваемого в Приангарье центра химии

Федеральный центр химии создается в городе Усолье-Сибирское

ИРКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ рассмотрит возможность стать инфраструктурным партнером создающегося в Иркутской области федерального центра химии на базе обанкротившегося "Усольехимпрома". Об этом сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на встрече со студентами Иркутского национального исследовательского технического университета.

Федеральный центр химии создается в городе Усолье-Сибирское на территории бывшего "Усольехимпрома". Центр объединит производства продукции средне- и малотоннажной химии. Якорным инвестором проекта является компания "Росхим".

"Можем ли мы попытаться выступить определенным агентом или инфраструктурным партнером? Я думаю, что да, мы подумаем, как это сделать <…> Нам было бы интересно, потому что по химии, особенно малотоннажной, сейчас большой интерес в стране", - сообщил Шувалов.

Ранее сообщалось, что с потенциальными инвесторами прорабатывались вопросы создания на промплощадке производств хлора, фосфора, ацетилена, фармацевтических субстанций, пестицидов и другой продукции. Руководитель проекта создания центра химии Александр Герасимов на совещании в Общественной палате РФ в ноябре прошлого года говорил, что первые производства начнут работать в конце 2027 года, всего их планируется более 50. На полную мощность центр химии должен выйти в 2036 году, в нем будет создано около 10 тыс. рабочих мест. Ожидаемый объем инвестиций в проект - 830 млрд рублей.

Обанкротившийся "Усольехимпром" был крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности. На промплощадке остался крупный очаг ртутного загрязнения после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также оставались емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. По поручению президента РФ в августе 2020 года начата рекультивация промплощадки. Ликвидацией загрязнения занимаются Росатом и Федеральный экологический оператор.