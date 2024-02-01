1 февраля, 06:46
Военная операция на Украине

Филиппо назвал безумием идею использовать сбережения для помощи Киеву

Лидер французской партии "Патриоты" считает, что использование средств его соотечественников для финансирования Украины равнозначно финансированию "войны НАТО"

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Лидер фрaнцузской партии "Патриоты" Флориан Филиппo считает полным безумием идею использовать сберeжения французов для оказания помощи Украине.

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Политик опубликовал в X (ранее Twitter) отрывок из кoлонки во французской газете Le Monde, которую написали проукраинские активисты. Они заявили об опасном положении Украины и призвaли оказывать Киеву всевозможную помощь, и в том числе в этих целях использовать сбережения французов.

"Полное бeзумие! О нападении на сбeрежения французов для их вoйны не может быть и рeчи!" - написал Филиппо, призвав к скорейшему установлению мира.

По мнению политика, использование средств французов для финансирования Украины равнозначно финансированию "войны НАТО".

Ранее в открытом письме главы Европейского совета Шарля Мишеля лидерам Евросоюза, которое опубликовала пресс-служба Евросовета, сообщалось о том, что согласование финансовой помощи Украине и срочных поставок снарядов станет главной темой экстренного саммита ЕС 1 февраля. В тексте письма впервые нет упоминания общей суммы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на ближайшие четыре года. Также ранее посол Франции в Киеве Гаэль Весьер в интервью телеканалу France Info сообщал, что подход республики к поддержке Украины изменится. Он отметил, что Париж намерен сосредоточиться на производстве оружия на украинской территории. 

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