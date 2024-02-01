Шувалов: экспорт нефтегазохимии РФ остановить невозможно, несмотря на санкции

По словам председателя ВЭБ.РФ, глобальный рынок будет приобретать российский полиэтилен, метанол и другие продукты отрасли

ИРКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Экспорт продукции химической и нефтегазохимической промышленности РФ невозможно остановить, несмотря на введенные санкции, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на встрече со студентами Иркутского национального исследовательского технического университета.

"У химической и нефтегазохимической промышленности России большие перспективы. Даже на фоне введенных зарубежных санкций на продукты. Глобальный рынок на эту продукцию будет предъявлять спрос. Экспорт остановить невозможно. Требуются новые технологии и передовые кадры. Мы ведем несколько проектов по нефте- и газохимии. Специалисты будут востребованы. Перспективы огромные", - пояснил Шувалов.

По словам Шувалова, глобальный рынок будет приобретать российский полиэтилен, метанол и другие продукты отрасли.

По данным Минпромторга РФ, экспорт продукции российского химического комплекса по итогам 2023 года сократился по сравнению с предыдущим годом примерно на 3% (в физическом объеме).