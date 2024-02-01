Кабмин Индии одобрил подписание инвестиционного соглашения с ОАЭ

Оно поспособствует повышению доверия инвесторов, отметили в правительстве республики

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Индии одобрило подписание и ратификацию двустороннего инвестиционного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщается на правительственном информационном сайте.

"Кабинет министров под председательством премьер-министра Нарендры Моди сегодня дал свое согласие на подписание и ратификацию двустороннего инвестиционного договора между правительством Республики Индия и правительством Объединенных Арабских Эмиратов", - указано в сообщении.

Ожидается, что это "соглашение повысит доверие инвесторов, особенно крупных, что приведет к увеличению возможностей для иностранных инвестиций и прямых зарубежных инвестиций, что может оказать положительное влияние на создание рабочих мест".

Власти Индии рассчитывают, что договор с ОАЭ послужит развитию внутреннего производства, снижению зависимости от импорта, увеличению экспорта.

Детали соглашения не приводятся. Осенью 2023 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники информировало, что ОАЭ рассматривают возможность инвестирования до $50 млрд в Индию, принимая во внимание, что это второй по величине торговый партнер страны и быстрорастущая крупная экономика мира.