Кабмин подготовил проект постановления об эксперименте по онлайн-регистрации бизнеса

В России предлагается провести эксперимент по реализации комплексной услуги "Старт бизнеса онлайн"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило проект постановления о проведении эксперимента по электронной регистрации бизнеса. Эксперимент может продлиться до 1 марта 2025 года, сроки начала утвердит правительство РФ. Участие в эксперименте добровольное. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

"На территории России предлагается провести эксперимент по реализации комплексной услуги "Старт бизнеса онлайн", которая включает в себя: электронную регистрацию бизнеса, получение электронной подписи без личного присутствия, дистанционное открытие счета в кредитной организации. То есть теперь зарегистрировать бизнес можно будет дистанционно и начать пользоваться расчетным счетом со дня регистрации бизнеса. Такой проект постановления правительства РФ, подготовленный совместно с ФНС России и другими заинтересованными ведомствами, направлен на рассмотрение в правительство РФ", - говорится в сообщении.

"Ожидается, что эксперимент продлится до 1 марта 2025 года. Сроки начала утвердит правительство РФ. Участие в эксперименте добровольное", - добавили в министерстве.

Отмечается, что комплексной услугой смогут воспользоваться физические лица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа.

"Эксперимент позволит объединить услуги, оказываемые ФНС России, с услугами банков посредством направления документов для открытия счета в банк-участник эксперимента в электронной форме, а также определить дополнительный набор государственных и коммерческих услуг, необходимых для старта и развития предпринимательской деятельности", - отмечается в сообщении.

Граждане смогут выбрать банк для открытия расчетного счета бизнеса в процессе подачи документов для государственной регистрации бизнеса в электронной форме, получить электронную подпись для нового бизнеса в рамках единого технологического процесса, начать вести бизнес и пользоваться расчетным счетом в банке, пояснили в Минфине.

Услуга будет предоставляется при обращении к электронному сервису ФНС России или сервису банка - участника эксперимента. Экспериментом предусмотрено применение типовой формы заявления об открытии счета и заключении договора дистанционного банковского обслуживания, отмечает министерство.

"Проведение эксперимента позволит оценить удобство использования сервиса физическими, юридическими лицами и ИП, а также определить дополнительный набор государственных и коммерческих услуг, необходимых для старта и развития бизнеса, для их последующего включения в состав сервиса "Старт бизнеса онлайн", - указали в министерстве.