FT: Нигерия девальвировала нацвалюту для привлечения иностранных инвесторов

По информации газеты, это стало следствием "изменения методологии расчета официального обменного курса"

ПРЕТОРИЯ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Нигерии девальвировали второй раз за восемь месяцев национальную денежную единицу - найру - с целью привлечения иностранных инвесторов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным нигерийского Центробанка, если 29 января курс найры по отношению к доллару составлял 889,9, то 1 февраля за доллар уже давали 1356,8 найры.

Как отмечает FT, это стало следствием "изменения методологии расчета официального обменного курса, в результате чего валюта приблизилась к курсу черного рынка". Компания FMDQ Group, рассчитывающая официальный обменный курс, объявила ранее, что пересматривает концепцию расчетов, чтобы "устранить недавние колебания и возникшие проблемы" на крайне нестабильном валютном рынке Нигерии.

Пересмотренная система обменных курсов, которую FMDQ начала публиковать на этой неделе, направлена на то, чтобы "курсы точно отражали рыночные условия, сохраняя при этом ценообразование и прозрачность", заявили в компании.

Этот шаг рассматривается, по оценке издания, как часть рыночных реформ, проводимых по инициативе президента страны Болы Тинубу, отказавшегося от "искусственно высокого курса [национальной] валюты". Это создавало проблемы для транснациональных компаний, желающих инвестировать в Нигерию.

По словам представителя компании FIM Partners Чарли Робертсона, новая методология может помочь Нигерии привлечь больше инвестиций, поскольку она, по сути, устраняет множественные обменные курсы, которые не устраивают инвесторов. "Это может занять месяцы, но теперь, когда [национальная] валюта официально подешевела, в Нигерии может обращаться больше долларов", - полагает Робертсон.