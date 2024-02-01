На развитие сел Карачаево-Черкесии за три года направили более 1,5 млрд рублей

В 2024 году по программе будет продолжено строительство переходящих с 2023 года объектов образования и водоснабжения

ЧЕРКЕССК, 1 февраля. /ТАСС/. Свыше 1,5 млрд рублей направили на развитие инфраструктуры сел Карачаево-Черкесии (КЧР) за три года по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Построены и отремонтированы 40 объектов образования, культуры и водоснабжения, сообщили ТАСС в Минсельхозе республики.

"Улучшению качества жизни на селе уделяется пристальное внимание. Это одна из задач, поставленных главой КЧР Рашидом Темрезовым. В 2021-2023 годах на развитие инфраструктуры в сельской местности по федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий" направили более 1,5 млрд рублей. Построили и отремонтировали 40 объектов - это школы, детский сад, дома культуры, 5,3 км дорог. Проложили 116 км водопроводов", - сказал собеседник агентства.

В текущем году по программе будет продолжено строительство переходящих с 2023 года объектов образования и водоснабжения. "В их числе напорно-регулирующие резервуары в ауле Адыге-Хабль, школа в Кардоникской на 165 мест, в этой и соседней станице Сторожевой обновим также ветхие водопроводные сети. Объем ассигнований по программе на этот год 324,4 млн рублей", - добавил представитель министерства.

Свыше 3,7 млн рублей предусмотрено в 2024 году на улучшение жилищных условий молодых семей республики, проживающих на селе. За предыдущие три года социальную выплату на строительство или приобретение жилья получили 36 семей.