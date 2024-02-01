В Финляндии отметили сокращение потребления угля в 2023 году на 42%

На снижение влияет запрет на его использование в качестве источника энергии, сообщило Статистическое управление страны

ХЕЛЬСИНКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Финляндия продолжила стратегию по полному отказу от угля к 2029 году, в 2023 году потребление этого вида топлива сократилось на 42%. Об этом сообщило Статистическое управление страны.

Потребление угля снизилось во всех кварталах 2023 года по сравнению с 2022 годом. Сильнее всего снизилось в четвертом (на 64%) и третьем (на 54%) кварталах по сравнению с 2022 годом. В качестве топлива для производства электроэнергии, тепла, а также в промышленности было использовано 1,168 млн тонн угля, что в среднем на 71% меньше, чем в 2000-е годы, указывает ведомство.

На снижение потребления угля влияет запрет на его использование в качестве источника энергии, который вступит в силу в 2029 году, подчеркивают специалисты.