Минфин заявил, что инициатива по проверке банками резидентства клиентов требует обсуждения

В ведомстве сообщили, что решения по этому вопросу не приняты

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Инициатива обязать банки выявлять клиентов-нерезидентов при заходе в онлайн-банк еще требует обсуждения, решения по этому вопросу не приняты. Об этом сообщили ТАСС в Минфине РФ.

О такой инициативе сообщила ранее газета "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства, которое подготовил Минфин. Как сообщило издание, документ вносит изменения в положение, регулирующее действия банков по установлению налогового резидентства клиентов.

"Никаких решений по данному вопросу не принято. Это инициатива, которую опубликовали для публичного обсуждения. Только по итогам ее обсуждения с заинтересованными ведомствами и участниками профессионального сообщества будет решаться вопрос, возможно ли внесение таких изменений и есть ли в них необходимость", - ответили в пресс-службе на вопрос об определении местонахождения клиента банка в случае использования VPN-сервисов.

Эффективность блокировки VPN-сервисов в России в среднем составляет 90%, сообщал в октябре 2023 года директор лаборатории ФГУП "ГРЧЦ" Владислав Смирнов. Он указал на необходимость вырабатывать новые подходы по реагированию на угрозы, и отметил, что ГРЧЦ уже ведет работу в этом направлении.