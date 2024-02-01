Все рейсы "Победы" из Шереметьево перенесут в терминал D с 1 июня

При этом рейсы "Аэрофлота" и второй дочерней компании "Россия" продолжат обслуживаться в терминалах В и С

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Все рейсы лоукостера "Победа" из Шереметьево с 1 июня будут выполняться из терминала D. Об этом говорится в сообщении группы "Аэрофлот".

При этом рейсы самого "Аэрофлота" и второй дочерней компании "Россия" продолжат обслуживаться в терминалах В и С.

"Группа "Аэрофлот" с 1 июня 2024 года распределит рейсы между терминалами аэропорта Шереметьево, - отмечается в сообщении. - Собственные рейсы "Аэрофлота" и рейсы, выполняемые авиакомпанией "Россия", будут продолжать обслуживаться терминалах B и C. Лоукостер "Победа" переведет всю полетную программу, выполняемую из аэропорта Шереметьево, в терминал D".

Как уточняется в сообщении, такое решение принято в связи с планами по увеличению полетов группы.

"В настоящее время аэропорт Шереметьево проводит плановую подготовку инфраструктуры и производственных ресурсов к возобновлению обслуживания пассажиров в Терминале D", - добавили в пресс-службе Шереметьево.