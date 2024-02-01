На Украине число работников частной сферы сократилось с февраля 2022 года почти на 40%

Выручка украинского бизнеса за этот период уменьшилась на 60%, отметил член комитета Верховной рады по вопросам финансов и таможенной политики Алексей Леонов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Число работников, занятых в частном секторе на Украине, с начала вооруженного конфликта с РФ сократилось почти на 40%, выручка украинского бизнеса за этот период уменьшилась на 60%. Об это сообщил член комитета Верховной рады по вопросам финансов и таможенной политики Алексей Леонов.

"Ни для кого не секрет, что украинскому бизнесу сегодня очень тяжело. <...> Выручка украинского бизнеса [с начала вооруженного конфликта с РФ] упала почти на 60%, и почти на 40% уменьшилась численность работников бизнеса в стране в целом", - сказал он в эфире телеканала "Рада". По словам Леонова, украинские предприниматели также сталкиваются с закручиванием гаек внутри страны и жалуются на недостаток коммуникации с государственными структурами.

Ранее ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик, слова которого привела британская газета The Times, сообщил, что население Украины за последнее время сократилось с 36 млн до 25 млн человек. По его словам, нехватка населения затруднит процесс экономического восстановления страны после завершения боевых действий. Брик считает, что украинские власти должны будут открыть границы для иммигрантов из других стран. В свою очередь доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько в интервью агентству РБК-Украина, которое было опубликовано в январе, заявляла о возвращении уровня бедности в стране к показателям 2002 года.

Украинский политик, бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук до этого заявил, что к 32-й годовщине независимости, которая отмечалась в августе 2023 года, Украина подошла беднейшей и наиболее отсталой страной Европы. Он отметил, что в рейтинге Всемирного банка по уровню ВВП Украина занимает 59-е место в мире, а по показателю ВВП в расчете на душу населения - последнее место в Европе.