В транспорте Москвы восстановили оплату проезда банковскими картами

Излишне списанные средства за проезд во время перебоев автоматически возвратят пользователям в ближайшее время

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Перебои с приемом банковских карт в московском транспорте устранены. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее банк сообщал о временных проблемах при оплате картами проезда на транспорте столицы.

"Оплата проезда банковскими картами в городском транспорте Москвы работает штатно. [Излишне] списанные средства за проезд [во время перебоев] будут автоматически возвращены пользователям в ближайшее время", - говорится в публикации.

Отмечается, что отслеживать возврат средств можно в приложении банка-эмитента. "ВТБ является банком-эквайером в Московском транспорте, который по результатам проведения открытого конкурса в рамках госзакупок отвечает за проведение банковских платежей", - добавили в департаменте транспорта.

Информацию ТАСС также подтвердили в пресс-службе ВТБ.

В новость внесены изменения (13:30 мск) - добавлена информация о восстановлении оплаты проезда банковскими картами.