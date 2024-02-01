Киев окончательно национализировал часть трубопровода "Самара - Западное направление"

Он ранее использовался для прокачки дизельного топлива из РФ и Белоруссии на Украину и далее в страны Европы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу по поводу национализации украинской части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", который ранее использовался для прокачки дизельного топлива из РФ и Белоруссии на Украину и далее в страны Европы, и окончательно утвердил его передачу в государственную собственность. Об этом сообщил глава Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Виталий Коваль.

"В 2021 году ФГИУ подал иск в Хозяйственный суд Житомирской области, в котором просил признать за государством право собственности на трубопровод. В июне 2023 года суд встал на сторону фонда. А вчера Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу. Таким образом, Украина отстояла свое право на это имущество", - написал он в Telegram-канале.

Коваль утверждает, что ФГИУ пытался заполучить участок трубопровода в государственную собственность с 2011 года. В 2017 году, по словам главы фонда, антикоррупционные органы Украины начали расследования обстоятельств передачи украинской части нефтепродуктопровода в частную собственность, по результатам которых арестовали актив.

Украинский участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" протяженностью около 800 км был предназначен для транспортировки дизельного топлива из России и Белоруссии на Украину и далее в страны Европы. До 23 февраля 2021 года его эксплуатировала компания "Прикарпатзападтранс". Ее владельцами числились белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер, которых украинские СМИ связывали с "окружением Виктора Медведчука". При этом сам оппозиционный украинский политик на допросе в Службе безопасности Украины в 2022 году заявил, что в 2016 году Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента страны, обратился к нему с просьбой о покупке предприятия "Прикарпатзападтранс", владевшего трубопроводом. По словам Медведчука, Порошенко фактически был его владельцем.

В феврале 2021 года Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об аресте имущества компании, с 2021 года этот актив находится в управлении компании "Укртранснафта". В том же году Фонд государственного имущества Украины подал иск в Хозяйственный суд Житомирской области с просьбой признать трубопровод собственностью украинского государства. В конце июня 2023 года суд принял решение удовлетворить иск ФГИУ и национализировать нефтепродуктопровод. Фонд обнародовал это решение 12 июля.