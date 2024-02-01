В Румынии заявили, что украинская агропродукция не продается в стране

Президент страны Клаус Йоханнис отметил, что она пересекает ее транзитом

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Украинская агропродукция не продается в Румынии, а только пересекает ее транзитом. Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис, комментируя протесты румынских фермеров, которые утверждают, что украинское зерно продается в стране.

"Коридоры безопасности не наносят ущерба сельскому хозяйству Румынии <...>, - сказал он перед началом внеочередного саммита ЕС. - Мы открыли эти коридоры, потому что понимаем, что Украина нуждается в этой помощи, и Румыния может предоставить эту помощь, не нанося ущерба румынским фермерам".

По его словам, украинские "товары, которые пересекают страну, не продавались в Румынии". "Если необходимо, то, конечно, правительство введет более жесткий контроль, чтобы убедиться, что [украинские товары] не продаются, а только пересекают транзитом, но это проблема, которая уже была решена", - сказал он.

Между тем, румынские фермеры, которые уже несколько недель проводят в стране акции протеста, утверждают, что украинское зерно продается на внутреннем рынке, хотя официально оно должно лишь пересекать страну транзитом для экспорта в третьи страны, и это привело к падению цен на их собственную продукцию.

Йоханнис сообщил, что участники саммита накануне вечером обсудили неформально "несколько вопросов, которые могут быть решены довольно легко, чтобы поддержать фермеров".