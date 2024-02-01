Эксперт: появление рейса Москва - Хошимин поможет вернуть во Вьетнам туристов из РФ

Председатель совета директоров компании Pegas Misr Travel Хоанг Тхи Фонг Тху отметила, что несколько лет подряд перед началом пандемии COVID-19 российский турпоток в страну ежегодно превышал 600 тыс. человек

ХАНОЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Возобновление рейсов авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Хошимин поможет вернуть российских туристов во Вьетнам. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом ТАСС председатель совета директоров одного из крупнейших местных туроператоров - компании Pegas Misr Travel Хоанг Тхи Фонг Тху.

"Восстановление прямых авиарейсов [между Москвой и Хошимином] - это по-настоящему хорошая новость для российских и вьетнамских пассажиров, и особенно для вьетнамской туристической отрасли. Мы будем очень рады вновь приветствовать туристов из РФ, получивших возможность вернуться во Вьетнам, чтобы, как в предыдущие годы, проводить здесь свои каникулы и отдыхать", - отметила глава компании.

Хоанг Тхи Фонг Тху рассказала, что несколько лет подряд перед началом пандемии COVID-19 российский турпоток во Вьетнам ежегодно превышал 600 тыс. человек, из которых более 165 тыс. принимала компания Pegas Misr Travel. Но с марта 2020 года и до недавнего времени прямое авиасообщение между Вьетнамом и Россией было прервано, что привело к огромным потерям для авиационной и туристической отраслей двух стран. Из-за пандемии туроператор Pegas также был вынужден прекратить осуществление и прием чартерных рейсов из России во Вьетнам двух своих авиакомпаний - Nordwind Airlines и IKAR. "Мы надеемся, что эти авиакомпании смогут устранить текущие трудности и будут снова летать напрямую из России во Вьетнам, как это начал делать "Аэрофлот", - подчеркнула представитель туротрасли.

Как сообщили ТАСС в представительстве "Аэрофлота" в Ханое, авиакомпания возобновила регулярное авиасообщение с Вьетнамом. Первый после снятия пандемийных ограничений прямой рейс "Аэрофлота" из России во Вьетнам прибыл в Хошимин сегодня утром. Перелет осуществлен на самолете Airbus A350. Теперь полеты будут выполняться два раза в неделю: рейс SU292 Москва - Хошимин будет летать по средам и воскресеньям, а обратный рейс SU293 Хошимин - Москва - по понедельникам и четвергам.