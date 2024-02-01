Мишустин сообщил, что доля нацвалют в расчетах РФ и Киргизии в 2023 году превысила 88%

В январе - ноябре 2023 года товарооборот двух стран вышел на уровень 285 млрд рублей, отметил премьер-министр

АЛМА-АТА, 1 февраля. /ТАСС/. Доля национальных валют в межгосударственных расчетах между Россией и Киргизией в прошлом году превысила 88%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Важно, что российско-киргизское взаимодействие и торгово-экономическое сотрудничество развиваются успешно. В январе - ноябре прошлого года взаимный товарооборот вышел на уровень 285 млрд рублей. Доля национальных валют в межгосрасчетах превысила 88%", - сказал Мишустин в ходе встречи с председателем кабинета министров - руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым.

Он отметил, что это имеет особое значение для защиты взаимодействия России и Киргизии от незаконных санкций коллективного запада.