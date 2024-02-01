Калужская компания первой в РФ разработала охлаждающую жидкость с помощью ИИ

Sintec Group является одним из крупных российских производителей моторных масел, смазочных материалов

ТАСС, 1 февраля. Компания из Калужской области Sintec Lubricants (входит в Sintec Group) и группа "Соллерс" первыми среди российских предприятий применили искусственный интеллект при разработке охлаждающей жидкости для использования в процессе гарантийного и сервисного обслуживания коммерческих автомобилей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Впервые в практике компании теплоноситель был разработан с привлечением искусственного интеллекта. Его будут применять при гарантийном и сервисном обслуживании автомобилей бренда Sollers. Эксперимент показал, что искусственный интеллект позволяет создавать формуляции не менее точно, чем с участием только специалистов-технологов, но при этом в несколько раз сокращая время на разработку", - сказали в пресс-службе.

Компании стали первыми среди российских предприятий, кто применил искусственный интеллект при подборе оптимальной рецептуры антифриза. Для решения задачи нейронные сети ознакомили с физико-техническими характеристиками ранее разработанных охлаждающих жидкостей. ИИ задали ключевые параметры, актуальные спецификации и требования производителей к целевому продукту. Итоговые предложения нейросети верифицировали и выбрали оптимальный вариант.

"Состав эффективно противодействует коррозии и позволяет надежно защитить двигатели коммерческих автомобилей Sollers, в том числе в условиях повышенных нагрузок. Практика применения искусственного интеллекта будет использоваться компанией, в том числе для других разработок", - добавили в пресс-службе.

Sintec Group является одним из крупных российских производителей моторных масел, смазочных материалов. В 2023 году общий объем экспорта компании составил свыше 47 тыс. тонн моторных, гидравлических и трансмиссионных масел, охлаждающих и тормозных жидкостей, а также пластичных смазок. Продукция калужского предприятия экспортируется в 15 стран, в том числе на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию и страны СНГ. В конце 2023 года состоялась первая поставка партии автохимии в Китай.