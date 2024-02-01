Эксперт: порядка 30 тыс. новых специалистов потребуется привлечь в Мурманск до 2035 года

По словам специалиста по развитию территорий Григория Соломина, люди необходимы не только в промышленной или производственной отраслях

МУРМАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Мастер-план Мурманской агломерации в рамках развития опорных городов Арктики может включить пункт по привлечению 30 тыс. новых специалистов до 2035 года. О таком запросе от крупного бизнеса, реализующего проекты в Заполярье, сообщил журналистам Григорий Соломин - специалист по развитию территорий и представитель компании, которая работает над созданием мастер-плана.

Правительство РФ в 2023 году определило перечень опорных городов Арктики, в который вошли 16 агломераций и населенных пунктов Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края, Архангельской области, Ненецкого автономного округа, Чукотки и Ямало-Ненецкого автономного округа. В Мурманской области определены сразу три опорные агломерации: Мончегорская, Кировско-Апатитская и Мурманская, включающая ЗАТО Североморск и Кольский район.

"Мы уже проанализировали запросы крупного бизнеса и крупного производства, необходимо за ближайшие 10 лет привлечь сюда [в Мурманскую агломерацию] 30 тыс. новых рабочих мест, то есть помимо того, что уже есть сейчас, нужно 30 тыс. высококвалифицированных специалистов. Это основной вызов, но это же и возможность для города", - сказал Соломин.

Он добавил, что специалисты необходимы не только в промышленной или производственной отраслях. "В Мурманске, например, развиваются и креативные индустрии, и киноиндустрия, и многое другое - это все дает потенциал. Мы живем в ту эпоху, когда города конкурируют между собой. Для развития современной экономики нужны как раз люди, поэтому наши города в России нужно перестраивать под запросы тех людей, которые создают эту современную экономику", подчеркнул Соломин.

Как отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк, в Мурманской агломерации реализуется большое количество стратегических и инвестиционных проектов, такие как порт "Лавна", Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании "Новатэк" и многие другие, для выполнения которых нужны рабочие руки и технологии.

"В Арктической зоне РФ происходит бурный рост проектов, и мастер-планы запускаются под обеспечение этого бурного роста, потому что у нас начинает разрастаться промышленная составляющая, инвестиционный портфель, но при этом мы не успеваем с приведением в соответствие инфраструктуры текущей. У нас по мастер-планам всех трех агломераций в Мурманской области определены подрядчики для разработки, ведется активная работа с вовлечением местных жителей, профессиональных, отраслевых и бизнес-сообществ для детальной разработки мастер-плана на конкретных территориях", - сообщила Вовк журналистам.