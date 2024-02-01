Специалисты Минэнерго оценят техническое состояние Байкальской ТЭЦ

Председатель ВЭБ Игорь Шувалов отметил, что для корпорации вопросы развития Байкальска - это и поручение президента, и большая ответственность

ИРКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Техническое состояние Байкальской ТЭЦ, которую должен заменить новый теплоисточник, предполагается оценить с привлечением специализированной организации Министерства энергетики РФ. Об этом по итогам совещания в правительстве Иркутской области по вопросам развития города Байкальска заявил журналистам председатель ВЭБ Игорь Шувалов.

"Договорились [на совещании] о том, что, наверное, при привлечении специализированной организации Министерства энергетики РФ посмотрим, как можем обеспечить стабильную, безопасную работу теплоисточника в течение ближайших лет, с тем, чтобы потом выполнить задачу по переходу [на новый теплоисточник]. Это очень важная задача. У людей должно быть тепло без перебоев при любых температурах", - сказал Шувалов.

Он также отметил, что для ВЭБа вопросы развития Байкальска - это и поручение президента, и большая ответственность, поскольку ВЭБ занимался процедурой банкротства Байкальского ЦБК. "Мы создали определенные ожидания у жителей города по созданию новой экономики, новой жизни, и должны их оправдать", - отметил Шувалов.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев добавил, что для перехода на новый теплоисточник понадобится три года. "Договорились получить еще одно заключение, техническая комиссия скажет нам, какие решения принимать. Будем финансово поддерживать работу ТЭЦ, чтобы прохождение отопительного сезона было бесперебойным", - сказал Кобзев.

Глава региона также сообщил, что как приоритетный с точки зрения безопасности ставится вариант перехода на электроотопление.

Байкальск с населением 13 тыс. человек находится на южном берегу Байкала. Байкальский ЦБК был градообразующим предприятием, проработавшим с 1966 по 2013 год. В конце 2022 года правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития моногорода. Угольная ТЭЦ расположена на площадке бывшего БЦБК и является единственным источником тепловой энергии для города.