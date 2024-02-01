Новак: ситуация в Красном море повлияла на изменение логистических цепочек на рынке нефти

Вице-премьер РФ отметил, что торговые отношения и транспортно-логистические цепочки значительно изменились

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Ситуация в Красном море привела к изменению логистических цепочек на рынке нефти и повлияла на стоимость фрахта. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Безусловно, на сегодняшний день большое влияние на ситуацию на рынке оказывает то, что происходит на Ближнем Востоке, во-первых. Во-вторых, ситуация в Красном море. Ведь сегодня торговые отношения и транспортно-логистические цепочки значительно изменились, что влияет в том числе на стоимость фрахта, недостаток танкеров. И это тоже может повлиять на рынок", - сказал он.

Новак также отметил, что на спрос на нефть влияет общая экономическая ситуация в мире. По его словам, сейчас наблюдается рост экономики США, но при этом есть риски стагнации экономического роста в Европе. "Внимательно следим за ситуацией в таких развивающихся странах, как Китайская Народная Республика, Индия. Это сегодня одни из основных потребителей энергетических ресурсов", - добавил он.

Вице-премьер указал на важность постоянного мониторинга текущей ситуации на нефтяном рынке странами ОПЕК+, чтобы в любой момент можно было совместно скорректировать действия, направленные на балансировку рынка.