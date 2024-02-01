Росатом завершил испытания комплекса ледовой разведки на базе беспилотника для СМП

В пресс-службе госкорпорации сообщили, что радиолокационные снимки Морского канала, полученные в ходе испытаний, передали в Единую платформу цифровых сервисов Северного морского пути

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Росатом успешно завершил испытания комплекса ледовой разведки на базе беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Как сообщает пресс-служба госкорпорации, радиолокационные снимки Морского канала, полученные в ходе испытаний, переданы в Единую платформу цифровых сервисов Северного морского пути (СМП) и размещены на едином геоинформационном портале.

"В акватории судоходного подходного канала в Обской губе Карского моря с атомного ледокола "Ямал" (входит в состав ФГУП "Атомфлот" - предприятие Росатома) успешно проведен третий этап испытаний БПЛА, предназначенного для получения оперативной информации о ледовой обстановке, необходимой для обеспечения безопасности судоходства по СМП", - говорится в сообщении. Данные, получаемые аппаратом, позволяют формировать цифровую систему Северного морского пути.

В соответствии с разработанной методикой испытаний БПЛА выполнил полеты вдоль Морского канала Обской губы. Несмотря на то, что испытания проводились в темное время суток в сложных метеоусловиях (скорость ветра - 15-17 м/с, с порывами до 19 м/с, температура воздуха - минус 25 градусов), все системы комплекса отработали в штатном режиме, подчеркивается в сообщении госкорпорации. БПЛА совершил полет на высоте 600 м в условиях облачности, его длительность составила 115 минут, протяженность пути - 174 км. Впервые в рамках испытаний успешно протестирована система полностью автоматизированной посадки на палубу ледокола без участия оператора, что позволяет существенно упростить эксплуатацию БПЛА. Во время полета формировались радиолокационные снимки, велась видеозапись в оптическом и инфракрасном диапазонах. Вся информация с геолокационной привязкой к местности в режиме реального времени передавалась оператору на рабочее место на ледоколе.

Комплекс оперативной воздушной ледовой разведки - один из составных элементов цифровой экосистемы Севморпути, которую создает госкорпорация "Росатом" в рамках реализации федерального проекта "Развитие Северного морского пути". Кроме БПЛА в нее войдут Единая платформа цифровых сервисов СМП и фонд данных, а также бортовые измерительные комплексы. Создание цифровой экосистемы СМП позволит повысить безопасность судоходства, а также экономическую эффективность морских грузоперевозок в Арктике. Цифровая экосистема должна быть создана в 2024 году и введена в эксплуатацию в середине 2025 года.