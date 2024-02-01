В "Сколково" отметили, что привлечение акционера позволит объединить финансовые возможности, инвестиционную и технологическую экспертизу, чтобы стартапы смогли получить новые возможности для развития и реализации

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ вошла в акционерный капитал инвестиционной платформы Sk Capital на паритетных началах с Фондом "Сколково". Привлечение акционера позволит объединить финансовые возможности, инвестиционную и технологическую экспертизу, чтобы стартапы смогли получить новые возможности для развития и реализации, говорится в сообщении пресс-службы "Сколково".

"Паритетная структура акционерного участия нам представляется оптимальным решением и логичным продолжением интеграции компетенций команд ВЭБ.РФ и "Сколково". На базе инвестиционной платформы мы объединяем наши финансовые возможности, инвестиционную и технологическую экспертизу. Стартапы сколковской экосистемы получат новые возможности для своего развития и реализации проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета России", - приводит слова председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова пресс-служба.

По словам председателя правления Фонда "Сколково" Игоря Дроздова, приведенным в сообщении, технологические холдинги станут одним из инструментов сборки инновационных продуктов в комплексные решения на базе текущего портфеля из 4 тыс. стартапов, этому может помочь опыт фонда в отборе стартапов и их "доращивания" до уровня инвестиционной зрелости.

В сообщении отмечается, что Sk Capital станет единственной инвестиционной платформой для частного и институционального капитала в работе с технологическими предпринимателями на всех этапах развития бизнеса. "Финансовые и стратегические ресурсы ВЭБ.РФ принципиально повысят возможности Sk Capital на фоне запуска нового инвестиционного цикла", - отмечает генеральный директор Sk Capital Владимир Сакович.