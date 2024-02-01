В Farmina заявили, что выявленный уровень мышьяка в ее кормах ниже допустимого

Россельхознадзор ранее ввел временные ограничения на ввоз в Россию кормов для животных с сербского предприятия Farmina Pet Foods

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Выявленный уровень мышьяка в кормах для домашних животных сербского предприятия Farmina Pet Foods ниже предельно допустимого уровня. Об этом ТАСС рассказали в компании.

"Комментируя ситуацию с наличием мышьяка в нашей продукции, хотелось бы отметить, что по результатам лабораторных исследований выявленный уровень мышьяка значительно ниже предельно допустимого уровня, регламентируемого Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55453-2022 ("Корма для непродуктивных животных"), - отметили в компании.

При этом жалобы, связанные с повышенным содержанием мышьяка в кормах, в компанию не поступают, подчеркнули в Farmina Pet Foods.

Там также уточнили, что полного запрета на поставки кормов для животных нет, есть временное ограничение. Компания сотрудничает с компетентными органами для решения этого вопроса.

Россельхознадзор с 31 января ввел временные ограничения на ввоз в Россию кормов для животных с сербского предприятия Farmina Pet Foods из-за повторного выявления в них мышьяка.