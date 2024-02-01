В Германии отметили падение продаж немецкого пива до 30-летнего минимума

В 2023 году они снизились на 4,5%, до 8,4 млрд л, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Продажи немецкого пива сократились в 2023 году на 4,5%, до 8,4 млрд л, этот показатель оказался самым низким с 1993 года, когда власти начали вести соответствующую статистику. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

Германские производители продали за отчетный период на 394,2 млн л пива меньше, чем в 2022 году. В статистику не включены безалкогольные сорта.

"Ежегодные продажи пива в Германии снижаются на протяжении длительного времени. В 2023 году показатель сократился на 11,5% по сравнению с 2013 годом (9,5 млрд л) и на 25,3% - по сравнению с 1993 годом (11,2 млрд)", - подсчитали в ведомстве. Продажи внутри ФРГ сократились на 4,2%, экспорт - на 5,9%.

Как пишет агентство DPA, в будущем отрасль ждут дополнительные проблемы, поскольку производство пива - энергоемкий процесс, а цены на энергоресурсы постоянно растут. "Если представить, что в будущем нам нужно адаптировать наши пивоварни к требованиям климатической нейтральности, то мы столкнемся с издержками в миллиардном объеме, - заявил президент Германского союза пивоваров Кристиан Вебер. - Чтобы перевести производство с газа на альтернативную энергетику, нужно перестроить до 80% всех мощностей".

В среднем на территории ФРГ ежегодно собирают около 38 тыс. тонн хмеля, причем 85% от всего урожая - на крупнейшей в мире плантации Халлертау, расположенной в центре федеральной земли Бавария. На плантации, где на территории в 15,4 тыс. га работают более 1,1 тыс. хмелеводческих хозяйств, возделывается примерно четверть годового мирового объема этой культуры.

В ФРГ зарегистрировано около 1,5 тыс. пивоварен, которые выпускают продукцию под 6 тыс. торговых марок. Подавляющее большинство - 70% - сосредоточены в трех федеральных землях. Около 600 расположены в Баварии, порядка 200 - в Баден-Вюртемберге, еще 150 находятся в Северном Рейне - Вестфалии.