Первый этап строительства Багаевского гидроузла на Дону завершат к навигации 2025 года

Общая стоимость работ по созданию объекта составляет 35,9 млрд рублей

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Первый этап строительства Багаевского гидроузла в Ростовской области, который призван решить проблему обмеления реки Дон, планируется завершить и ввести в эксплуатацию к навигации 2025 года, затем работы на объекте продолжатся до 2026 года. О строительстве гидроузлов на заседании коллегии Миндортранса Татарстана сообщил заместитель министра транспорта РФ Василий Десятков.

Багаевский гидроузел поможет решить проблему сохранения водных ресурсов Цимлянского водохранилища и нехватки воды в регионе. Кроме того, ожидается увеличение пропускной способности на всем протяжении магистральных водных путей до 25 млн тонн в год. Общая стоимость работ по созданию объекта составляет 35,9 млрд рублей.

"В настоящее время на Багаевском гидроузле активно развернута работа, обеспечено финансирование. Мы планируем основные работы по дамбе, <...>, рыбо-нерестовый канал закончить до конца 2024 года, пуско-наладка. И к навигации 2025 года запустить первый этап, что значительно увеличит пропускную способность грузов. Будут обеспечены гарантированные глубины - 4 метра. Это даст увеличение более чем на 10 млн тонн. И вторым этапом, в 2025-2026 годах, на протяжении 80 км будут проведены работы почти на 30 дамбах, спрямление русла и дноуглубительные работы", - сказал Десятков.

Кроме того, по словам Десяткова, к навигации 2024 года, в апреле, планируется также завершить реконструкцию и ввести в эксплуатацию шестой и тринадцатый шлюзы Николаевского гидроузла на реке Дон. Также работы проводятся на Городецком гидроузле (в Нижегородской области. - прим. ТАСС). "Планируем к навигации 2025 года, в апреле, к маю, открыть шлюз 15А. <...> Это первый этап позволит увеличить почти на 13 млн тонн пропускную способность груза", - добавил Десятков.