В Новосибирской области объем господдержки туротрасли вырастет на 24% в 2024 году

Средства планируют направить в том числе на дополнительные субсидии для стимулирования отрасли

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Новосибирская область, которая заняла 1-е место среди регионов СФО по привлекательности для туристов, в 2024 году увеличит объем средств на развитие туристической отрасли почти на 24% - до 431 млн рублей. Об этом сообщила на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

"В 2021 году мер поддержки у туризма не было. С 2022 года действует госпрограмма по развитию туризма. 431 млн будет вкупе все финансирование на сферу туризма в Новосибирской области в 2024 году - региональные плюс федеральные средства", - сказал Павлова, уточнив, что суммарно в 2023 году регион направил на развитие туротрасли 348,4 млн рублей федеральных и региональных средств. Таким образом, рост составит почти 24%.

Средства планируется направить в том числе на дополнительные субсидии для стимулирования отрасли.

Показатели турпотока

Рост турпотока за 11 месяцев 2023 года составил 20% к аналогичному периоду прошлого года - 1,07 млн человек. По итогам года ожидается, что показатель составит 1,5 млн человек. Преимущественно регион посещали жители соседних Кемеровской, Томской и Омской областей, Алтайского и Красноярского краев, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Как отметила представитель министерства, рост был связан преимущественно с деловым туризмом, в частности с посещением форумов и научных мероприятий в регионе. Кроме того, в условиях аномально жаркого лета 2023 года пользовались популярностью водоемы области.

В целом в регионе популярен культурно-познавательный, деловой, детский и оздоровительный туризм. По итогам года в национальном туристическом рейтинге Новосибирская область занимает 1-е место среди регионов Сибири и 11-е - среди всех субъектов страны.

В 2024 году прогнозируется рост турпотока на 5%.

О развитии туризма в регионе

Новосибирская область планирует направить на программу развития туризма до 2030 года около 1 млрд рублей. Основная часть средств пойдет на предоставление грантовой поддержки предпринимателям и муниципальным властям. К 2025 году Новосибирская область планировала увеличить внутренний туристический поток до 1,5 млн человек. В регионе, где находятся один из крупнейших в Сибири Васюганский заповедник, 25 природных заказников и 54 памятника природы, ставку делают на развитие экологического, медицинского и сельского туризма.