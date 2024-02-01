Пасечник сообщил, что неподконтрольными властям ЛНР остаются 5% территории региона

Речь идет о населенном пункте Белогоровка, уточнил глава региона

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) контролируют 95% территории региона и планируют использовать эти земли под сельское хозяйство, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Вместе РФ".

"Меньше 5% нашей территории находится еще не под нашим контролем - это населенный пункт Белогоровка. В общем-то, не критично", - сказал Пасечник, уточнив, что республика готова к посевной и сможет начать ее через полтора-два месяца.

Он отметил, что к пахотным землям региона, составлявшим порядка 200 тыс. га, с освобождением территорий республики от украинских войск присоединили порядка 1 млн га. "[Эта земля] очень плодородная, практически те черноземы, которые выходят на территорию Воронежской области и находятся на нашей территории. Это тот чернозем, который во время Великой Отечественной войны немецко-фашистская Германия вагонами вывозила к себе", - добавил Пасечник.